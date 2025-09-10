Le 21e ZFF montrera 114 films et remettra un prix à Russell Crowe

Le 21e Festival du film de Zurich (ZFF) projettera 114 films dont 16 productions suisses et ...
Photo: KEYSTONE/EPA ANSA/ETTORE FERRARI

Le 21e Festival du film de Zurich (ZFF) projettera 114 films dont 16 productions suisses et 41 premières européennes ou mondiales du 25 septembre au 5 octobre. L'acteur Russell Crowe y recevra un prix d'honneur pour l'ensemble de son oeuvre.

Le nombre élevé de films programmés en première montre la confiance que la branche fait au ZFF, s'est félicité son directeur Christian Junge face aux médias réunis jeudi à Zurich. Avec la présidente du festival, Doris Fiala, il a énuméré les noms des stars du grand écran, qui se rendront sur les bords de la Limmat.

Si les venues de Colin Farrell, Dakota Johnson, Benedict Cumberbatch ou encore de Noah Baumbach avaient déjà été annoncées, celle de Russell Crowe n'était pas encore connue jusque-là. Agé de 61 ans, l'acteur néo-zélandais sera honoré d'un Life Achievement Award. Les cinéphiles pourront aussi le voir sur la grande toile du festival, dans le film 'Nuremberg', dans le rôle du criminel de guerre nazi Hermann Göring.

