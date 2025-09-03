Le 30 km/h dans les villes doit être mieux cadré en Suisse

L'extension du 30 km/h dans les villes doit être mieux cadrée. Sur demande du Parlement, le ...
Le 30 km/h dans les villes doit être mieux cadré en Suisse

Le 30 km/h dans les villes doit être mieux cadré en Suisse

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

L'extension du 30 km/h dans les villes doit être mieux cadrée. Sur demande du Parlement, le Conseil fédéral a ouvert mercredi la consultation sur des modifications d'ordonnances en ce sens. Il ne prévoit pas d'interdiction générale de circuler à 30 km/h sur ces routes.

La majorité de centre-droit aux Chambres fédérales a dénoncé un 30 km/h qui s'étend 'de manière chaotique' dans de nombreuses villes et communes. Elle a donc demandé une limitation de vitesse à 50 km/h sur les routes 'à orientation trafic'.

Le Conseil fédéral dit tenir compte des diverses préoccupations exprimées dans la pratique. Sur les routes 'affectées à la circulation générale', il devra être démontré que le 30 km/h n'entraîne aucun trafic d'évitement indésirable sur les routes d'intérêt local. En outre, il ne sera pas permis d'instaurer le régime de la priorité de droite et il sera possible d'aménager des passages pour piétons.

Aucun changement n'est prévu quant aux routes d'intérêt local. L'instauration du 30 km/h restera possible.

La consultation court jusqu'au 5 décembre.

/ATS
 

Actualités suivantes

Initiative sur les entreprises responsables: contre-projet en vue

Initiative sur les entreprises responsables: contre-projet en vue

Économie    Actualisé le 03.09.2025 - 13:35

Le dollar se maintient, l'or à un nouveau record

Le dollar se maintient, l'or à un nouveau record

Économie    Actualisé le 03.09.2025 - 13:15

Nathalie Wappler va quitter la direction de la SRF

Nathalie Wappler va quitter la direction de la SRF

Économie    Actualisé le 03.09.2025 - 12:41

La Poste teste l'utilisation de robots pour la livraison de colis

La Poste teste l'utilisation de robots pour la livraison de colis

Économie    Actualisé le 03.09.2025 - 11:51

Articles les plus lus

Helvetia s'envole au premier semestre

Helvetia s'envole au premier semestre

Économie    Actualisé le 03.09.2025 - 07:27

Toyota va produire un premier véhicule électrique en Europe

Toyota va produire un premier véhicule électrique en Europe

Économie    Actualisé le 03.09.2025 - 10:45

Cour zougoise: des Indonésiens réclament des indemnités à Holcim

Cour zougoise: des Indonésiens réclament des indemnités à Holcim

Économie    Actualisé le 03.09.2025 - 11:17

Le rédacteur en chef du Journal du Jura prend la tête de Canal B

Le rédacteur en chef du Journal du Jura prend la tête de Canal B

Économie    Actualisé le 03.09.2025 - 12:01