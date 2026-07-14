Le Basel Tattoo fête ses 20 ans en grande pompe dès vendredi

Le Basel Tattoo fête ses 20 ans. Dès vendredi jusqu'au 25 juillet, les amateurs de musique militaire et de cornemuse pourront admirer une quinzaine d'ensembles dont deux issus de la garde royale britannique. En outre, les fans de tambours ne seront pas en reste.

'Ce sera un résumé magnifique des 20 ans du Basel Tattoo', a promis son producteur Erik Julliard mardi face aux médias réunis à Bâle. Pour l'occasion, les tambourineurs bâlois du Top Secret Drum Corps s'allient au Blue Devils International Drum & Bugle Corps et à ses danseurs, venus des Etats-Unis, pour une chorégraphie pleine de vie.

Sur les cinq formations de la garde royale britannique, deux sont présentes dans la cité rhénane. Les unités royales d'élite des gardes irlandais et écossais seront représentées par plus de 150 personnes dans l'arène installée dans la cour de l'ancienne caserne de Bâle.

Au total, une quinzaine d'ensembles se produisent cette année. Ils proviennent de la Suisse, du Royaume Uni, des Etats-Unis, de la Norvège, du Danemark, d'Afrique du Sud, d'Australie et de Nouvelle Zélande. Une parade à travers le centre-ville les rassemblera également le 18 juillet. Des billets sont encore disponibles pour toutes les représentations.

Lancé en 2006, le Basel Tattoo est devenu entretemps le deuxième plus important festival du genre dans le monde, après celui Edimbourg, en Ecosse. Sa première édition avait attiré 38'000 spectateurs. Quelques années plus tard, ils étaient déjà 100'000 avant que le soufflet ne retombe quelque peu. Entretemps, 70'000 à 80'000 fans en moyenne fréquentent chaque année le festival.

baseltattoo.ch

/ATS