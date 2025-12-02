Le Black Friday perd de son attrait, la Suisse romande se distingue

La clientèle suisse a affiché une certaine retenue dans ses dépenses le vendredi 28 novembre, jour du Black Friday. En Suisse romande, les volumes de vente étaient toutefois supérieurs de 80% à une journée habituelle.

Le Black Friday, journée de promotion importée des États-Unis, semble avoir dépassé son apogée en Suisse. C'est ce que révèle une analyse de l'agence de presse AWP basée sur les données de 'Monitoring Consumption Switzerland', qui recense les paiements sans espèces.

Le chiffre d'affaires généré par les paiements par cartes de crédit, de débit et paiements mobiles a baissé d'environ 1% par rapport au Black Friday 2024. La tendance observée l'année dernière s'est donc poursuivie. En 2024, une baisse de 3% avait déjà été enregistrée.

Le repli a été encore plus marqué pendant la période précédant le Black Friday, une semaine que de nombreux détaillants appellent la 'Black Week', s'étirant du 24 au 30 novembre. Le chiffre d'affaires a chuté de plus de 3% par rapport à l'année précédente.

La perte d'importance de cette journée de rabais est encore plus évidente si l'on compare le chiffre d'affaires du Black Friday à la moyenne de tous les jours précédents de l'année. L'augmentation du chiffre d'affaires du Black Friday par rapport à une journée 'normale' n'était plus que de 69% en 2025. L'année précédente, elle était encore d'environ 74%, et même de plus de 120% en 2020.

Les données confirment ainsi la retenue des consommateurs pour l'édition 2025. En raison de la situation économique tendue, les achats spontanés sont moins fréquents.

Selon la plateforme Blackfriday.ch, la seule exception concerne les articles électroniques tels que les ordinateurs portables, les PC et les smartphones, qui ont enregistré une augmentation du chiffre d'affaires d'environ 5% par rapport à l'année précédente.

La Suisse romande, friande du Black Friday

Comme les années précédentes, des différences notables ont été observées entre les régions. L'analyse des paiements électroniques dans les magasins montre que les achats effectués lors du Black Friday sont particulièrement élevés en Suisse romande.

Si l'on compare le Black Friday à la moyenne de tous les jours précédents de l'année 2025, les ventes ont augmenté de plus de 80% à Neuchâtel, Fribourg et dans le Jura. En Suisse alémanique, seuls les habitants de la ville de Bâle sont aussi friands de shopping. C'est dans les Grisons et à Obwald que les achats ont été les moins importants: le Black Friday n'y a entraîné qu'une augmentation du chiffre d'affaires d'à peine 30%.

Dans l'ensemble, le Black Friday reste un moteur de croissance important pour le chiffre d'affaires du commerce de détail suisse. Seuls les jours précédant Noël enregistrent généralement des recettes encore plus élevées. Les chiffres d'affaires du Cyber Monday du 1er décembre ne sont pas encore inclus dans les données.

Les données de Monitoring Consumption Switzerland comprennent les paiements sans espèces traités via le réseau du prestataire de services financiers Worldline en Suisse. Elles sont mises à la disposition du public à des fins de recherche. Les paiements en espèces ne sont pas inclus dans les statistiques. Pour des raisons de protection des données, aucun chiffre absolu n'est publié.

Augmentation des ventes par canton lors du Black Friday en comparaison avec une journée habituelle: https://datawrapper.dwcdn.net/Gj0b5

/ATS