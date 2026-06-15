Le Britannique Starmer ouvre les feux sur le tarmac à Genève

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a ouvert les feux des arrivées des dirigeants ...
Le Britannique Starmer ouvre les feux sur le tarmac à Genève

Le Britannique Starmer ouvre les feux sur le tarmac à Genève

Photo: Keystone/MARTIAL TREZZINI

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a ouvert les feux des arrivées des dirigeants du G7 sur le tarmac de l'aéroport de Genève. Lundi en milieu d'après-midi, il a été accueilli par le président de la Confédération Guy Parmelin.

M. Starmer était accompagné de son épouse Victoria et de son sherpa, le conseiller à la sécurité nationale Jonathan Powell. Doivent suivre le Premier ministre canadien Mark Carney, le président américain Donald Trump, la Première ministre japonaise Sanae Takaichi, la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni et le chancelier allemand Friedrich Merz.

L'hôte du sommet du G7, Emmanuel Macron, était arrivé dès dimanche dans la ville de France voisine sans passer par Genève.

D'autres dirigeants qui ne font pas partie du club des grandes puissances mais participent à la rencontre avaient vu auparavant de leur côté M. Parmelin. Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont ensuite rejoint la ville française.

/ATS
 

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