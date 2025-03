Le CICR demande la libération d'une de ses infirmières en Somalie

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) demande la libération de l'une de ses infirmières enlevées en 2018 en Somalie. Une vidéo de celle-ci a circulé jeudi sur les réseaux sociaux.

'Le CICR confirme avoir vu la vidéo récente dans laquelle notre collègue Sonja Nientiet plaide pour sa libération', a affirmé à Keystone-ATS le porte-parole de l'organisation, Christian Cardon. 'Nous l'analysons actuellement. Nous sommes profondément préoccupés par sa santé, et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer sa libération en toute sécurité', dit-il.

Dans cette vidéo d'un peu plus de cinq minutes, dans laquelle seul son visage peut être vu sous le vêtement qu'elle porte, cette Allemande demande à son pays et à ses proches d'oeuvrer pour sa libération. Les indications qu'elle donne sur un récent attentat contre le président somalien Hassan Cheikh Mohamoud laissent penser que cette vidéo date de cette semaine.

L'attentat a été revendiqué par les shebab, des combattants liés à Al-Qaïda, qui affrontent depuis plus de 15 ans le gouvernement somalien. 'Nous avons continué à demander que Sonja soit libérée immédiatement, sans condition et en bonne santé', a encore précisé le porte-parole du CICR, ajoutant également que l'institution met tout en oeuvre pour qu'elle soit relâchée.

Pour l'organisation, la vidéo est 'difficile à regarder'. Mais elle permet aussi de se raccrocher à une possible libération. Et en revanche, le porte-parole ne souhaite pas donner d'indication supplémentaire sur le rapt et ses circonstances, ni sur d'éventuels contacts éventuels avec les ravisseurs.

Cette collaboratrice avait été enlevée en mai 2018 dans les bureaux de l'organisation à Mogadiscio. Des Somaliens travaillant pour le CICR avaient alors expliqué à l'AFP que les ravisseurs étaient entrés par une porte à l'arrière et avaient emmené l'infirmière dans un véhicule.

/ATS