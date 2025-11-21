Le CICR doit renoncer à 2900 équivalents plein temps dans le monde

Le CICR doit renoncer à 2900 équivalents plein temps en raison de la diminution de 17% de son ...
Le CICR doit renoncer à 2900 équivalents plein temps dans le monde

Le CICR doit renoncer à 2900 équivalents plein temps dans le monde

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Le CICR doit renoncer à 2900 équivalents plein temps en raison de la diminution de 17% de son budget pour 2026, a appris Keystone-ATS. L'Assemblée a validé jeudi ce plan à Genève. Environ 200 personnes au siège sont affectées, a dit la présidente Mirjana Spoljaric.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le CICR doit renoncer à 2900 équivalents plein temps dans le monde

Le CICR doit renoncer à 2900 équivalents plein temps dans le monde

Suisse    Actualisé le 21.11.2025 - 11:31

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 20.11.2025 - 21:36

« Triple crise planétaire »: Berne et des dizaines de pays s'engagent

« Triple crise planétaire »: Berne et des dizaines de pays s'engagent

Suisse    Actualisé le 20.11.2025 - 17:59

Une commission favorable au retour des munitions de poche

Une commission favorable au retour des munitions de poche

Suisse    Actualisé le 20.11.2025 - 17:43

Articles les plus lus

Les premiers flocons de neige ont atteint la plaine

Les premiers flocons de neige ont atteint la plaine

Suisse    Actualisé le 20.11.2025 - 14:17

Une commission favorable au retour des munitions de poche

Une commission favorable au retour des munitions de poche

Suisse    Actualisé le 20.11.2025 - 17:43

« Triple crise planétaire »: Berne et des dizaines de pays s'engagent

« Triple crise planétaire »: Berne et des dizaines de pays s'engagent

Suisse    Actualisé le 20.11.2025 - 17:59

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 20.11.2025 - 21:36

Opération Libero doit se chercher une nouvelle présidence

Opération Libero doit se chercher une nouvelle présidence

Suisse    Actualisé le 20.11.2025 - 05:17

Les premiers flocons de neige ont atteint la plaine

Les premiers flocons de neige ont atteint la plaine

Suisse    Actualisé le 20.11.2025 - 14:17

Une commission favorable au retour des munitions de poche

Une commission favorable au retour des munitions de poche

Suisse    Actualisé le 20.11.2025 - 17:43

« Triple crise planétaire »: Berne et des dizaines de pays s'engagent

« Triple crise planétaire »: Berne et des dizaines de pays s'engagent

Suisse    Actualisé le 20.11.2025 - 17:59

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 19.11.2025 - 20:14

L'OMS doit licencier 1282 personnes dans le monde

L'OMS doit licencier 1282 personnes dans le monde

Suisse    Actualisé le 19.11.2025 - 20:23

Opération Libero doit se chercher une nouvelle présidence

Opération Libero doit se chercher une nouvelle présidence

Suisse    Actualisé le 20.11.2025 - 05:17

Les premiers flocons de neige ont atteint la plaine

Les premiers flocons de neige ont atteint la plaine

Suisse    Actualisé le 20.11.2025 - 14:17