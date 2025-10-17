Le CICR va couper environ 240 postes au siège à Genève

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) va couper environ 240 postes au siège de Genève. En juillet dernier, il avait annoncé une coupe de 17% du budget, soit 300 millions de francs, pour passer à 1,8 milliard l'année prochaine.

Vendredi après-midi, une source proche du dossier articulait à Keystone-ATS le chiffre de 200 à 300 personnes affectées, dont 95 départs volontaires. Quelques heures plus tard, la Tribune de Genève a parlé de 240 suppressions.

Un chiffre confirmé par plusieurs porte-parole de l'organisation. 'Environ 240 personnes sont affectées', a dit à Keystone-ATS l'un d'entre eux. Le budget doit encore être avalisé en novembre par l'Assemblée, organe suprême, raison pour laquelle le chiffre pourrait encore être révisé. De premiers licenciements ont été notifiés cette semaine.

Le CICR avait déjà dû réduire son dispositif en 2023. L'organisation avait été confrontée à des difficultés qui avaient fait passer son budget de 2,8 à 2,1 milliards de francs. Quelque 4500 postes avaient ensuite été supprimés.

