Le Centre Dürrenmatt Neuchâtel s'apprête à fêter ses 25 ans

Le Centre Dürrenmatt Neuchâtel (CDN) fête ses 25 ans en 2025. Les festivités de l'institution dédiée à l'écrivain et peintre Friedrich Dürrenmatt seront lancées le 21 février avec la conseillère fédérale et ministre de la culture Elisabeth Baume-Schneider.

Le CDN a levé un premier voile jeudi sur le riche programme devant rythmer l'anniversaire ces prochains mois. Ainsi, il promet déjà trois expositions temporaires s'étalant jusqu'en 2026. La première s'intitulera 'Lotti & Friedrich Dürrenmatt - Musique' et se déroulera du 21 février au 22 juin.

L'exposition présentera une facette encore peu connue de l’œuvre de Friedrich Dürrenmatt, né en 1921 à Konolfingen (BE) et décédé en 1990 à Neuchâtel. Elle rendra hommage à sa première épouse Lotti Geissler, dont le piano sera utilisé lors de plusieurs concerts, expliquent les organisateurs dans leur communiqué.

Passion pour Xamax

La deuxième exposition s'intéressera au football, avec pour titre: 'Friedrich Dürrenmatt et le FC Xamax'. Du 5 juillet au 9 novembre, elle fera office de clin d’œil à l’Euro de foot féminin en Suisse, en explorant la passion de l’écrivain et peintre pour le foot, ses œuvres sur le sujet et ses liens avec l’équipe de Neuchâtel Xamax.

Enfin, la troisième s'intitulera 'Berlin-Neuchâtel avec de jeunes artistes', un projet d’échange de trois ans du CDN avec l’Université des Arts de Berlin. Du 22 novembre 2025 à mars 2026, elle présentera les résultats du projet, avec la Fondation WhiteSpaceBlackBox et l’Académie de Meuron, école d'arts visuels, à Neuchâtel.

Au-delà, le CDN mentionne la gratuité pour toutes les écoles de Suisse durant l'année pour les ateliers, les visites guidées et les visites libres ainsi que la gratuité des 'CDN en famille' une fois par mois. Il y a aura également une 'Fête du vallon' le 21 septembre, organisée avec le Jardin botanique.

Borne interactive

Les responsables signalent encore une borne interactive dédiée à l’architecture du CDN par Mario Botta, aux lieux de vie de Friedrich Dürrenmatt et à l’écrin de nature dans lequel se situe le musée, le vallon de l’Ermitage. Le CDN est un musée de la Bibliothèque nationale suisse, une institution de l’Office fédéral de la culture.

A noter que le bureau de Friedrich Dürrenmatt sera ouvert tous les dimanches, en plus des samedis. Par ailleurs, des partenariats seront mis en place avec des théâtres qui accueilleront des pièces de l'auteur. D'autres événements seront dévoilés tout au long de l'année, promet le musée pour la suite des festivités.

A l’avenir, le CDN dit souhaiter renforcer sa place en tant qu’espace de création artistique en écho avec l’œuvre de Dürrenmatt. A cette fin, l'institution poursuivra ses collaborations avec des artistes d’aujourd’hui de disciplines variées: peinture, littérature, théâtre et danse, en particulier.

