Le Centre Paul Klee expose des œuvres d'Anne Loch

Le Centre Paul Klee à Berne consacre une grande exposition individuelle à l'artiste allemande Anne Loch. Le public pourra voir environ 80 de ses œuvres, dont certaines monumentales, du 18 juillet au 20 septembre. L'artiste peintre est décédée en 2014.

Il s'agit seulement de la deuxième grande exposition individuelle d'Anne Loch en Suisse, a indiqué le musée jeudi. Son œuvre artistique se caractérise avant tout par la représentation de paysages, de fleurs et d'animaux.

Avec ces motifs conventionnels et stéréotypés, elle s’est forgé une place à part au sein de la peinture figurative qui a connu un regain sur la scène artistique de Cologne dans les années 1980. Ses tableaux, dépourvus d’ironie, se distinguaient des œuvres gestuelles et néo-expressionnistes de ses contemporains.

Les œuvres d'Anne Loch se caractérisent par des agrandissements extrêmes qui font perdre au sujet son rapport à la réalité. Les motifs floraux, souvent hauts de plus de deux mètres, ou les grandes représentations d’animaux, paraissent irréels et distants en raison de leur froide artificialité.

Anne Loch a commencé sa carrière à Cologne, dans le cercle d’artistes comprenant Rosemarie Trockel, Jenny Holzer et Cindy Sherman. En 1988, elle a rompu radicalement avec le milieu artistique et s’est installée à Thusis, dans les Grisons. C’est là qu’elle a continué à travailler dans la discrétion.

Son œuvre comprend environ 1400 peintures ainsi que de nombreuses œuvres sur papier, et photographiques. Son vaste fonds d’archives se trouve aujourd’hui à Berne.

L’exposition au Centre Paul Klee est organisée par Amélie Joller. La première grande exposition individuelle d’Anne Loch en Suisse a eu lieu en 2017 au Musée d’art des Grisons à Coire.

/ATS