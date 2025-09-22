Le Centre Pompidou à Paris ferme pour cinq ans de rénovation

Le Centre Pompidou, bâtiment parisien iconique à l'architecture tubulaire multicolore qui abrite ...
Le Centre Pompidou à Paris ferme pour cinq ans de rénovation

Le Centre Pompidou à Paris ferme pour cinq ans de rénovation

Photo: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT

Le Centre Pompidou, bâtiment parisien iconique à l'architecture tubulaire multicolore qui abrite le plus important musée d'art moderne au monde avec le MoMA à New York, fermera ses portes lundi pour cinq ans de rénovation.

Le monument, qui a accueilli cinq millions de visiteurs en 2024, s'étend sur neuf niveaux accessibles au public par escalators (120'000 m2) qui ont été progressivement vidés.

Lundi, pour son dernier jour, le centre restera ouvert de 11h00 à 23h00, permettant à ceux qui le souhaitent de voir gratuitement une toute dernière exposition, celle de l'artiste allemand contemporain Wolfgang Tillmans, à la croisée de la photographie, de la vidéo, de la musique et de l'édition.

Inauguré en 1977 et conçu comme un lieu 'ouvert à tous' par les architectes Renzo Piano et Richard Rogers (disparu en 2021), le Centre Pompidou s'est donné pour vocation d'accueillir toutes les formes de cultures. Aussi appelé Beaubourg, il a révolutionné son époque et conquis un public français autant qu'étranger.

Nouvelle terrasse avec vue

Mais il souffre de vétusté. Désamiantage, accessibilité du lieu, sécurité et complet réaménagement intérieur sont au menu d'importants travaux de rénovation.

Une meilleure protection climatique avec une nouvelle étanchéité est également programmée visant à 'réduire de 40% la facture énergétique'.

Lorsqu'ils reviendront au 'Centre Pompidou 2030', les visiteurs découvriront à l'entrée 'un tout nouveau forum pluridisciplinaire de 10'000 m2 sur deux niveaux regroupant des salles de spectacle, d'exposition et de cinéma, toutes interconnectées'.

Une immense terrasse ouverte au public au septième étage offrira une vue imprenable sur Paris.

Le Musée d'art moderne sera doté d'une nouvelle scénographie et d'un parcours 'mettant en valeur la place des femmes artistes et faisant la part belle aux débats de société (écologie, rapport à la ville...) ainsi qu'aux nouvelles technologies'.

Le coût global des travaux est estimé à 460 millions d'euros.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le nombre de nuitées hôtelières progresse encore en août

Le nombre de nuitées hôtelières progresse encore en août

Économie    Actualisé le 22.09.2025 - 15:17

CMA CGM acquiert un opérateur de fret ferroviaire britannique

CMA CGM acquiert un opérateur de fret ferroviaire britannique

Économie    Actualisé le 22.09.2025 - 15:13

La Chine veut lancer une offensive contre les réseaux sociaux

La Chine veut lancer une offensive contre les réseaux sociaux

Économie    Actualisé le 22.09.2025 - 15:12

Thyssenkrupp biffe près de 600 postes au Liechtenstein et en Suisse

Thyssenkrupp biffe près de 600 postes au Liechtenstein et en Suisse

Économie    Actualisé le 22.09.2025 - 14:37

Articles les plus lus

Amazon accusé d'avoir rusé pour multiplier ses abonnés Prime

Amazon accusé d'avoir rusé pour multiplier ses abonnés Prime

Économie    Actualisé le 22.09.2025 - 08:43

Roche revendique un succès clinique contre le cancer du sein

Roche revendique un succès clinique contre le cancer du sein

Économie    Actualisé le 22.09.2025 - 09:01

Gassmann Media se sépare de RJB et du Journal du Jura

Gassmann Media se sépare de RJB et du Journal du Jura

Économie    Actualisé le 22.09.2025 - 12:02

Le Tessin, terre d'accueil de la cryptomonnaie en Suisse

Le Tessin, terre d'accueil de la cryptomonnaie en Suisse

Économie    Actualisé le 22.09.2025 - 14:35