Le Centre « ne regarde ni à droite ni à gauche, mais devant »

Le président du Centre Philipp Matthias Bregy a souligné l'importance d'une 'politique centriste' ...
Le Centre « ne regarde ni à droite ni à gauche, mais devant »

Le Centre

Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

Le président du Centre Philipp Matthias Bregy a souligné l'importance d'une 'politique centriste' devant les délégués du parti samedi à Zoug. Le rôle du parti n'est pas de regarder à droite ou à gauche, mais d''aller de l'avant'.

Aux yeux de M. Bregy, les deux pôles de l'échiquier politique ont leurs torts, soit ils jugent la croissance inutile, soit ils veuillent la freiner pour des raisons idéologiques. En revanche, 'la voie du Centre ne mène pas simplement à plus de croissance, mais à une meilleure croissance', a-t-il dit. 'Faire du surplace n'est pas une option!'

Le conseiller national valaisan a justifié le maintien par son parti de l'initiative 'Pour enfin en finir avec la discrimination du mariage!', qui veut ancrer le principe du calcul de l'imposition commune dans la Constitution.

Il en va des valeurs du parti, comme celle voulant que 'l'individualité n'est pas la seule chose qui compte'.

/ATS
 

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