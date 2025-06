Le Centre suisse élit Philipp Matthias Bregy à sa présidence

Le conseiller national valaisan Philipp Matthias Bregy est le nouveau président du Centre suisse. Les délégués du parti l'ont élu samedi pour succéder au Zougois Gerhard Pfister à la tête du parti.

L'avocat de Naters, âgé de 46 ans, était le seul candidat en lice. Il siège depuis 2019 au Conseil national et préside depuis 2021 le groupe parlementaire centriste aux Chambres fédérales.

Dans son discours, il a promis de poursuivre la voie tracée par M. Pfister et continuer à développer le Centre pour en faire un parti du centre constructif et encore plus fort. Sa présidence sera 'ouverte, directe et ouverte au dialogue', a-t-il assuré devant les délégués.

'La bonne personne au bon moment'

Ce père de deux enfants succède à Gerhard Pfister, qui quitte son poste après neuf ans. L'ancienne conseillère fédérale Doris Leuthard a rendu hommage au président sortant, estimant qu'il était 'la bonne personne au bon moment'.

Sous la présidence du Zougois, le PDC a fusionné avec le Parti bourgeois-démocratique (PBD) et changé son nom en Centre. M. Pfister a réorienté le parti sur le plan stratégique et l'a ouvert à de nouveaux types d'électeurs, a ajouté Mme Leuthard.

Dans son discours d'adieu, Gerhard Pfister a quant à lui relevé qu'une politique du centre forte est plus importante que jamais pour la Suisse. La polarisation augmente en Suisse aussi. 'A cela, nous opposons une politique du dialogue et du respect', a-t-il dit.

Son parti sait construire des ponts, mais prend aussi des positions claires et va de l'avant avec des solutions issues du centre politique. Il se veut 'porteur d'une politique axée sur le bien commun'.

/ATS