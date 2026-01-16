Le Conseil de la paix pour Gaza « a été formé », dit Trump

Donald Trump a déclaré jeudi que le Conseil de la paix pour Gaza avait été formé. Il s'agit ...
Le Conseil de la paix pour Gaza « a été formé », dit Trump

Le Conseil de la paix pour Gaza

Photo: KEYSTONE/AP/Alex Brandon

Donald Trump a déclaré jeudi que le Conseil de la paix pour Gaza avait été formé. Il s'agit d'une étape centrale du plan américain pour le territoire palestinien, ajoutant que les membres de cet organe qu'il présidera seront annoncés prochainement.

'J'ai le grand honneur d'annoncer que le Conseil de la paix a été formé. La liste des membres du Conseil sera bientôt dévoilée', a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social.

Ce conseil aura pour mission de superviser un comité palestinien temporaire et apolitique composé de 15 technocrates.

Ali Shaath, un ingénieur civil et ancien haut fonctionnaire, a été choisi pour diriger ce comité transitoire d'experts et aura la lourde tâche de piloter la première étape de la reconstruction du territoire palestinien en ruines.

Le diplomate bulgare Nickolay Mladenov, ancien envoyé des Nations unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, est de son côté pressenti pour diriger les opérations de terrain du Conseil de la paix.

Les autres représentants du conseil seront issus notamment du Royaume-Uni, d'Allemagne, de France, d'Italie, d'Arabie saoudite, du Qatar, d'Egypte et de Turquie, selon le média américain Axios.

Selon l'émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, la phase deux du plan, entrée en vigueur mercredi, doit mener à 'la reconstruction' de la bande de Gaza.

Dans le territoire palestinien dévasté par deux ans de guerre, dont les frontières et points d'accès restent sous contrôle israélien, les correspondants de l'AFP constatent chaque jour de graves pénuries de nourriture, eau potable, médicaments et carburant.

/ATS
 

