Le Conseil des Etats garde sa confiance dans l'OMS

La Suisse ne doit pas remettre en question le nouveau règlement sanitaire international (RSI) adopté par les Etats membres de l'OMS l'an dernier. Le Conseil des Etats a enterré par 26 voix contre 11 une motion UDC visant à le refuser et à le soumettre au peuple.

Le RSI de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) existe depuis plus de 70 ans. Il régit la coopération visant à empêcher, à endiguer et à contrôler les flambées de maladies représentant une menace sérieuse pour la santé publique. Il permet notamment de déclarer l'état d'urgence sanitaire internationale ou de prendre des mesures aux aéroports et aux frontières.

La révision permet d'encore mieux prévenir et endiguer la propagation transfrontalière des maladies, selon le Conseil fédéral. Une consultation est en cours.

L'UDC a critiqué des conséquences financières importantes pour les cantons, et un risque de censure des opinions qui contrediraient celles de l'OMS en matière d'information, par exemple en cas de pandémie. Le parti voulait soumettre le nouveau RSI au peuple. En vain.

