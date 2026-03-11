Le Conseil des Etats veut relancer le nucléaire en Suisse. Il a accepté mercredi par 27 voix contre 13 d'entrer en matière sur le contre-projet à l'initiative Stop au black-out qui lève l'interdiction de construire de nouvelles centrales.

La gauche et le PVL ont voté contre, tandis que le PLR et l'UDC ont voté quasi compact pour. Une majorité de sénateurs du Centre a soutenu l'entrée en matière, Isabelle Chassot (FR) votant contre et Charles Juillard (JU) s'abstenant.

Le contre-projet indirect du Conseil fédéral vise à sécuriser à long terme l'approvisionnement énergétique de la Suisse. Il mise comme les initiants sur l'ouverture aux différentes technologies, incluant le nucléaire. Le référendum est assuré, a déjà prévu le ministre de l'énergie Albert Rösti.

Le débat se poursuit.

