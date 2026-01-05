Le Conseil fédéral bloque les éventuels avoirs de Nicolas Maduro

Le Conseil fédéral a décidé lundi de bloquer avec effet immédiat les éventuels avoirs en Suisse ...
Photo: KEYSTONE/EPA/RONALD PENA R

Le Conseil fédéral a décidé lundi de bloquer avec effet immédiat les éventuels avoirs en Suisse du président vénézuélien déchu Nicolas Maduro et d’autres personnes qui lui sont liées. Il entend ainsi éviter que des avoirs acquis de manière illicite quittent la Suisse.

Si des procédures judiciaires viennent à révéler que ces fonds sont d’origine illégale, la Suisse veillera à ce qu’ils soient restitués au profit de la population vénézuélienne, indique lundi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Aucun membre du gouvernement vénézuélien en place n’est concerné par cette mesure, précise-t-il. Le blocage des avoirs complète les sanctions imposées au Venezuela depuis 2018.

/ATS
 

