Le Conseil fédéral interdit les nouvelles exportations vers les USA

Le Conseil fédéral n'autorise plus les exportations de matériel de guerre vers les Etats-Unis ...
Le Conseil fédéral interdit les nouvelles exportations vers les USA

Le Conseil fédéral interdit les nouvelles exportations vers les USA

Photo: Keystone/PETER KLAUNZER

Le Conseil fédéral n'autorise plus les exportations de matériel de guerre vers les Etats-Unis en raison de la participation du pays dans le conflit en Iran. Aucune nouvelle demande n'a été approuvée depuis l'escalade du conflit le 28 février.

Le Conseil fédéral a pris cette décision vendredi en raison du droit de la neutralité, indique-t-il dans un communiqué. Et de préciser que les autorisations en cours restent valables, les biens concernés n'étant actuellement pas destinés à des fins militaires. Ces dernières ainsi que les exportations d'autres biens seront toutefois régulièrement réexaminées par un groupe d'experts interdépartemental.

Quant à Israël, le gouvernement rappelle que cela fait déjà plusieurs années que plus aucune exportation définitive de matériel de guerre n'est autorisée vers ce pays. Il en va de même pour l'Iran.

Samedi, le Conseil fédéral avait déjà refusé deux demandes de survol pour des aéronefs militaires américain en raison du droit de la neutralité.

/ATS
 

Actualités suivantes

Une Doryanthes palmeri en fleur au Jardin botanique de Genève

Une Doryanthes palmeri en fleur au Jardin botanique de Genève

Suisse    Actualisé le 20.03.2026 - 12:13

La Suisse renforce la protection des personnes âgées

La Suisse renforce la protection des personnes âgées

Suisse    Actualisé le 20.03.2026 - 11:31

Les moineaux, des oiseaux proches des humains mais en déclin

Les moineaux, des oiseaux proches des humains mais en déclin

Suisse    Actualisé le 20.03.2026 - 05:10

Une rente de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Une rente de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 19.03.2026 - 21:40

Articles les plus lus

Les fonctionnaires genevois manifestent contre les coupes prévues

Les fonctionnaires genevois manifestent contre les coupes prévues

Suisse    Actualisé le 19.03.2026 - 20:22

Une rente de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Une rente de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 19.03.2026 - 21:40

Les moineaux, des oiseaux proches des humains mais en déclin

Les moineaux, des oiseaux proches des humains mais en déclin

Suisse    Actualisé le 20.03.2026 - 05:10

La Suisse renforce la protection des personnes âgées

La Suisse renforce la protection des personnes âgées

Suisse    Actualisé le 20.03.2026 - 11:31

Genève supprime les peines de prison pour amendes impayées

Genève supprime les peines de prison pour amendes impayées

Suisse    Actualisé le 19.03.2026 - 20:17

Les fonctionnaires genevois manifestent contre les coupes prévues

Les fonctionnaires genevois manifestent contre les coupes prévues

Suisse    Actualisé le 19.03.2026 - 20:22

Une rente de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Une rente de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 19.03.2026 - 21:40

Les moineaux, des oiseaux proches des humains mais en déclin

Les moineaux, des oiseaux proches des humains mais en déclin

Suisse    Actualisé le 20.03.2026 - 05:10

Financement de la 13e rente AVS revu à la baisse

Financement de la 13e rente AVS revu à la baisse

Suisse    Actualisé le 19.03.2026 - 12:26

Les Etats de l'OSCE se mettent d'accord sur un budget pour 2026

Les Etats de l'OSCE se mettent d'accord sur un budget pour 2026

Suisse    Actualisé le 19.03.2026 - 16:53

Genève supprime les peines de prison pour amendes impayées

Genève supprime les peines de prison pour amendes impayées

Suisse    Actualisé le 19.03.2026 - 20:17

Les fonctionnaires genevois manifestent contre les coupes prévues

Les fonctionnaires genevois manifestent contre les coupes prévues

Suisse    Actualisé le 19.03.2026 - 20:22