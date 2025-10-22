Le Conseil fédéral rejette deux initiatives anti-éoliennes

Le Conseil fédéral refuse de freiner l'expansion des parcs éoliens dans les forêts et aux abords ...
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le Conseil fédéral refuse de freiner l'expansion des parcs éoliens dans les forêts et aux abords des villages. Il a rejeté mercredi, sans opposer de contre-projet, deux initiatives populaires ayant les éoliennes dans le viseur.

L'initiative 'Contre la destruction de nos forêts par des éoliennes (initiative pour la protection des forêts)' exige qu'aucune éolienne ne puisse être construite dans les forêts ni à une distance de 150 mètres de celles-ci ou de pâturages boisés.

Celle 'Pour la protection de la démocratie directe par rapport aux parcs éoliens (initiative pour la protection des communes)' demande que tout projet portant sur des éoliennes nécessite l'approbation du peuple de la commune d'implantation et des communes limitrophes particulièrement concernées.

Selon le gouvernement, ces textes compromettent la sécurité de l'approvisionnement, alors que la loi sur l'électricité prévoit de développer la production d'électricité indigène. Par ailleurs, le Parlement vient d'adopter un projet qui renforce la position des communes dans les procédures d'approbation.

