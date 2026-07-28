Le DJ français Kavinsky retrouvé mort à son domicile à Paris

Le DJ Kavinsky, une des figures phares de la scène électro française, a été retrouvé mort à ...
Le DJ français Kavinsky retrouvé mort à son domicile à Paris

Le DJ français Kavinsky retrouvé mort à son domicile à Paris

Photo: KEYSTONE/AP/NATACHA PISARENKO

Le DJ Kavinsky, une des figures phares de la scène électro française, a été retrouvé mort à son domicile à Paris, a indiqué mercredi le parquet. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine du décès.

'Aucun élément suspect n'a été découvert sur place par les services primo-intervenants', mardi soir, a ajouté le parquet, sollicité par l'AFP, confirmant une information du Parisien.

Kavinsky, Vincent Belorgey de son vrai nom, aurait fêté ses 51 ans le 31 juillet. Cet artiste emblématique de la French Touch était notamment célèbre pour son titre 'Nightcall', repris avec le groupe pop-rock Phoenix et la star belge Angèle pendant les Jeux olympiques de Paris en 2024.

/ATS
 

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