Le FBI fait état d'une « attaque terroriste ciblée » dans le Colorado

La police fédérale américaine (FBI) a ouvert une enquête dimanche pour une 'attaque terroriste ciblée' qui s'est déroulée à Boulder, dans le Colorado (ouest). Plusieurs médias font état d'une attaque contre une manifestation pro-israélienne.

'Nos agents et les forces de l'ordre locales sont déjà sur place et nous communiquerons au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles', a écrit Kash Patel, le patron du FBI, sur le réseau social X.

La police de Boulder parle quant à elle de 'plusieurs victimes'. Elle demande aux habitants d'éviter la zone.

L'organisation juive ADL rapporte également 'une attaque' lors 'd'un rassemblement hebdomadaire de membres de la communauté juive, qui courent ou marchent en soutien aux otages enlevés le 7 octobre' 2023 en Israël, lors de l'attaque du Hamas qui a déclenché la guerre à Gaza. Mais elle ne donne pas de bilan.

Selon des médias locaux qui citent des témoins, un homme aurait été vu lancer ce qui ressemblait à cocktail Molotov sur des manifestants pro-Israël.

/ATS