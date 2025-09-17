Le Fonds national suisse contraint à des économies

Face aux coupes budgétaires de la Confédération, le Fonds national suisse (FNS) annonce des mesures d'économies qui entreront en vigueur dès l'an prochain. Des instruments d'encouragement à la recherche seront par exemple mis en veilleuse.

Le FNS approuvera également moins de financement de projets qu'actuellement. Il en sera de même pour l'encouragement de carrières scientifiques. Le Conseil de recherche décidera chaque année de l'ampleur de ces réductions pour la période entre 2026 et 2028, indique le FNS mercredi dans un communiqué.

Le FNS écrit être 'conscient de la situation budgétaire tendue de la Confédération' et avoir déjà contribué à l'assainissement des finances fédérales. Il s'oppose cependant à la réduction de ses moyens de 10% proposée par le Conseil fédéral pour l'exercice 2027 et de 11% pour 2028.

Le budget de l'organisme, qui dépend pour l'essentiel des subventions fédérales et qui s'élevait à plus de 1,3 milliard de francs en 2024, se retrouverait ainsi amputé de 270 millions de francs en 2028.

/ATS