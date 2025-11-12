Le G7 appelle à un cessez-le-feu urgent en Ukraine

Le G7 a estimé mercredi qu'un cessez-le-feu était nécessaire de 'toute urgence' en Ukraine après plus de trois ans de guerre. Il n'a pas pour autant durci le ton contre la Russie.

'Nous avons réitéré qu'un cessez-le-feu immédiat était nécessaire de toute urgence', ont déclaré les ministres des affaires étrangères des Etats-Unis, de la France, du Canada, de l'Italie, de l'Allemagne, du Royaume-Uni et du Japon dans leur communiqué final après une réunion de deux jours à Niagara (Canada).

'Les frontières internationales ne doivent pas être modifiées par la force', ont-ils ajouté, répétant leur 'soutien indéfectible' à Kiev et à la souveraineté du pays.

'L'Ukraine veut la fin de la guerre aussi rapidement que possible', a plaidé le ministre ukrainien des affaires étrangères Andriï Sybiga, invité, avant d'appeler le G7 à continuer à investir dans la fabrication de missiles et de drones, et la défense aérienne de l'Ukraine. Selon lui, le président russe Vladimir Poutine 'se fait toujours l'illusion qu'il peut gagner'.

Nouvelles sanctions du Canada

Plus tôt, Ottawa, hôte du sommet, a annoncé de nouvelles sanctions contre Moscou au moment où, à l'approche de l'hiver, l'Ukraine est la cible d'attaques russes redoublées sur ses infrastructures énergétiques.

Le mois dernier, le président américain Donald Trump avait imposé des sanctions aux deux plus grandes compagnies pétrolières russes - Rosneft et Lukoil - fustigeant son homologue russe pour son refus de mettre fin au conflit.

/ATS