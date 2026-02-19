Le Grand Prix suisse de littérature à Corinne Desarzens

L’écrivaine et journaliste franco-suisse Corinne Desarzens reçoit le Grand Prix suisse de littérature ...
Le Grand Prix suisse de littérature à Corinne Desarzens

L’écrivaine et journaliste franco-suisse Corinne Desarzens reçoit le Grand Prix suisse de littérature 2026, a indiqué l’Office fédéral de la culture jeudi. Après le Prix Ramuz, elle se voit décerner la plus haute consécration en Suisse pour l'ensemble de son oeuvre.

