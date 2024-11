Le Groupe E va supprimer 69 emplois dans la fibre optique

Le Groupe E redimensionne ses activités touchant à la fibre optique en supprimant 69 emplois. L'entreprise énergétique fribourgeoise va fermer d'ici à fin mars ses sociétés S. Roubaty SA, à Rossens (FR), et FTH Services SA, à Romanel-sur-Lausanne (VD).

'La décision repose sur une analyse économique rigoureuse qui a révélé une rentabilité insuffisante et un environnement économique peu propice au développement de ces activités', a indiqué mardi le groupe établi à Granges-Paccot (FR). Elle fait suite à une 'évaluation stratégique approfondie' du domaine.

Le marché suisse des infrastructures de fibre optique a évolué, en passant de Fiber To The Street (FTTS) à Fiber To The Home (FTTH), souvent désignée comme le 'dernier kilomètre'. Le secteur subit des pressions croissantes, avec des marges restreintes et des ajustements tarifaires imposés par les acteurs principaux.

L'évolution compromet la rentabilité des entreprises sous-traitantes, précise le communiqué. Un plan social sera élaboré en concertation avec le syndicat Syndicom.

