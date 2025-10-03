Le Hamas prêt à libérer tous les otages dans le cadre du plan Trump

Le Hamas a affirmé vendredi être disposé à libérer 'tous les otages' retenus dans la bande de Gaza, dans le cadre du plan de paix du président américain Donald Trump. Le mouvement palestinien a remis sa réponse aux négociateurs.

'Le mouvement annonce son accord pour la libération de tous les prisonniers de l'occupation - les vivants et les dépouilles - selon la formule d'échange incluse dans la proposition du président Trump', a indiqué le Hamas dans un communiqué, en référence aux prisonniers palestiniens devant être libérés en échange des otages retenus à Gaza.

Il a ajouté être prêt à des négociations immédiates pour discuter des 'détails' de la libération des otages.

/ATS