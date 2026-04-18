Le Hezbollah se dit « pas concerné » par les négociations avec Israël

Le Hezbollah a estimé samedi ne pas être concerné par les discussions directes en préparation ...
Le Hezbollah se dit « pas concerné » par les négociations avec Israël

Le Hezbollah se dit

Photo: KEYSTONE/AP/Bilal Hussein

Le Hezbollah a estimé samedi ne pas être concerné par les discussions directes en préparation avec Israël. Il a accusé les autorités libanaises de conduire le pays à 'la capitulation'.

'Les négociations que mène l'Etat ne nous concernent pas', a déclaré le vice-président du bureau politique du Hezbollah, Mahmoud Qamati, lors d'un point de presse dans la banlieue sud de Beyrouth, bastion du mouvement chiite allié de Téhéran.

Rien n'empêche que 'l'Etat coordonne avec nous' toute démarche visant à 'préserver la souveraineté, mais pas de cette manière qui nous mène vers la capitulation', a-t-il ajouté, jugeant les pourparlers 'voués à l'échec'.

Le président libanais Joseph Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam ont discuté samedi des préparatifs en vue de négociations avec Israël, au deuxième jour du cessez-le-feu et du retour des déplacés. Ils 'ont fait le point (...) sur les efforts en cours pour consolider' la trêve, indique un communiqué du palais présidentiel.

Les deux responsables ont également examiné 'la disposition du Liban à négocier' avec Israël, quelques jours après des pourparlers directs, les premiers depuis des décennies, entre les deux pays à Washington, qui ont préludé au cessez-le-feu.

Dans un discours télévisé, Joseph Aoun s'est adressé vendredi aux Libanais ainsi qu'au Hezbollah, sans le nommer, affirmant que le Liban travaille à 'un accord permanent' avec Israël, tout en niant que des discussions directes avec son voisin constituent un 'signe de faiblesse'.

/ATS
 

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