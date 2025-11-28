Le Hongrois Viktor Orban se rend à Moscou pour rencontrer Poutine

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a annoncé vendredi se rendre à Moscou pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine. Il aura des discussions axées sur l'énergie.

'Je m'y rends pour m'assurer que l'approvisionnement énergétique de la Hongrie est sécurisé pour l'hiver et l'année prochaine à un prix abordable', a déclaré le dirigeant nationaliste dans une vidéo publiée sur Facebook.

M. Orban a rappelé s'être rendu aux Etats-Unis début novembre, où il a obtenu du président américain Donald Trump une dérogation aux sanctions américaines liées au pétrole russe, valable un an.

'Nous avons réussi, ce qui est excellent, a-t-il dit vendredi, maintenant, tout ce dont nous avons besoin, c'est de gaz et de pétrole, que nous pouvons acheter aux Russes, donc je vais là-bas pour m'assurer que l'approvisionnement énergétique de la Hongrie est sécurisé pour l'hiver et l'année prochaine à un prix abordable.'

Rare dirigeant européen proche à la fois du président américain et du président russe, Viktor Orban n'a pas cherché à diversifier vraiment ses importations depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 et dépend fortement du pétrole russe.

/ATS