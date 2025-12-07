Le Kremlin salue la nouvelle stratégie de sécurité américaine

La Russie a accueilli favorablement dimanche la nouvelle stratégie de sécurité nationale des Etats-Unis. Elle affirme que ses ajustements, qui relèvent d'une vision résolument nationaliste de la présidence Trump, étaient 'globalement conformes' à la vision de Moscou.

'Les ajustements que nous observons, je dirais, sont globalement conformes à notre vision', a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov dans une interview accordée à la télévision publique, au sujet du document publié vendredi.

M. Peskov a espéré que cette nouvelle stratégie 'puisse constituer une modeste garantie à notre capacité de continuer de manière constructive notre travail conjoint pour trouver un règlement pacifique en Ukraine'.

Le texte diffusé par le gouvernement américain redéfinit sa 'stratégie de sécurité nationale' en accord avec la position de Donald Trump en faveur de 'l'Amérique d'abord'. Il s'en prend vivement aux Européens, soutenant que le Vieux continent est confronté à un 'effacement civilisationnel' dû à l'immigration.

Le document promet également qu'il n'y aura pas d'élargissement de l'Otan, anéantissant une fois de plus les espoirs de l'Ukraine qui subit l'invasion russe.

Il y aura 'un réajustement de notre présence militaire mondiale pour répondre aux menaces urgentes sur notre continent et un éloignement des théâtres dont l'importance relative pour la sécurité nationale américaine a diminué ces dernières années ou décennies', y lit-on. 'L'époque où les Etats-Unis soutenaient l'ordre mondial tout entier, tel Atlas, est révolue', souligne-t-il.

L'annonce de la nouvelle stratégie de sécurité nationale américaine est intervenue à un moment où des responsables ukrainiens étaient en pourparlers en Floride avec des émissaires de Donald Trump sur le plan élaboré par Washington pour mettre fin à près de quatre ans de guerre en Ukraine. Trois jours de discussions n'ont produit aucun progrès apparent.

