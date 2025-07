Selon les déclarations de la cheffe du gouvernement Brigitte Haas à l'agence de presse autrichienne APA, le Liechtenstein étudie l'intégration européenne en raison des aspirations de l'Islande, membre de l'EEE, qui lorgne sur une adhésion à l'UE.

Un 'groupe de travail a été créé pour examiner ouvertement l'intégration européenne', a déclaré à l'APA la cheffe du gouvernement de la principauté, Brigitte Haas. Nous examinons toutes les options sans œillères'. Une adhésion à l'UE 'serait plus qu'un gros coup de pouce. Je ne peux pas l'imaginer ainsi pour le moment', a-t-elle déclaré.

Parallèlement, Mme Haas a souligné: 'Nous devons être équipés et effectuer nos réflexions et nos recherches maintenant: quelles sont les possibilités pour que le Liechtenstein soit et reste intégré dans l'Europe'. Il existe différentes formes de coopération, a-t-elle ajouté.

Le Liechtenstein est membre de l'Espace économique européen (EEE), du Conseil de l'Europe, de l'ONU, de l'Organisation mondiale du commerce et du Fonds monétaire international (FMI).

