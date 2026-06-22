Le Musée d'art des Grisons a vu sa fréquentation doubler en 10 ans

Le Musée d'art des Grisons a vu sa fréquentation doubler en dix ans. Depuis l'inauguration de son extension en 2016, l'institution située à Coire a attiré plus de 400'000 visiteurs.

'Nous sommes devenus plus attractifs car le programme s'est diversifié. Les visiteurs peuvent profiter de deux à trois expositions en même temps', explique Stephan Kunz, directeur artistique du Musée d'art des Grisons, à Keystone-ATS.

Au cours des dix dernières années, le musée a mis sur pied 82 expositions, selon un communiqué publié lundi. En outre, grâce à la nouvelle structure dotée de systèmes de sécurité modernes et de meilleures conditions climatiques, il a pu accueillir des prêts provenant de collections prestigieuses.

Giacometti attire les foules

L'exposition consacrée à Alberto Giacometti en 2023 a sans doute constitué l'un des temps forts. Axée sur les premières années et l’évolution du sculpteur et peintre grison, elle montrait ce qui a guidé le jeune artiste dans son évolution.

Alberto travaille en étroite collaboration avec son père, Giovanni Giacometti, avant de s’en détacher progressivement. Il représente aussi son environnement personnel: au sein de sa famille, à Stampa, ses années d’école à Schiers et à Genève, écrivait alors le Musée d’art à propos de l’exposition.

La rétrospective consacrée en 2025 au frère d’Alberto, Diego Giacometti, a également rencontré un vif succès. Le musée y a notamment présenté de nombreux meubles, objets et sculptures du sculpteur et designer.

Surface d’exposition doublée

L’extension du Musée d’art des Grisons a été inaugurée le 22 juin 2016 après environ deux ans de travaux. Elle a permis de doubler la surface du musée et a coûté quelque 28,5 millions de francs. Ce bâtiment de sept étages a été conçu par les architectes barcelonais Alberto Veiga et Fabrizio Barozzi, également concepteurs du Musée des Beaux-Arts de Lausanne.

L'extension est venue compléter la Villa Planta située juste à côté, qui a été rénovée en parallèle pour un montant de 5,3 millions de francs. Les deux bâtiments sont reliés par un passage souterrain.

/ATS