Le Musée de Chaplin à Corsier-sur-Vevey (VD) va être racheté

Le musée Chaplin's World à Corsier-sur-Vevey (VD) va être racheté par un grand groupe français. Museum Studio, entité du groupe Compagnie Chargeurs Invest, et le Groupe Fribourg ont annoncé mercredi le projet d'acquisition dans un communiqué.

'Museum Studio et le Groupe Fribourg sont entrés en discussions exclusives en vue d'acquérir les 14 hectares ainsi que la société d'exploitation de Chaplin's World. Fort de son expérience internationale dans la production d'expositions et le développement d'expériences immersives grand public, Museum Studio entend renforcer ce lieu unique dans son rayonnement international, à la hauteur du génie créateur de Charlie Chaplin', écrivent-ils.

La transaction, à bout touchant selon un porte-parole interrogé par Keystone-ATS, inclut l'exploitation du musée mais également l'ensemble du domaine, ainsi que la propriété immatérielle associée à l'univers de l’artiste dans le cadre muséal, est-il précisé.

La société Museum Studio, leader mondial de l'ingénierie et de la production culturelle au service des musées, des marques et des fondations, est une division du groupe Compagnie Chargeurs Invest, sise à Paris. Le Groupe Fribourg (alsacien), lui, est l'actionnaire de référence de Compagnie Chargeurs Invest.

Nouveaux investissements en vue

'Cette transaction doit inclure les droits scénographiques et droits associés auprès de ses fondateurs, dont Philippe Meylan et Yves Durand, ainsi que la société d'exploitation de Chaplin's World et les aménagements associés auprès de By Grévin, filiale du groupe Compagnie des Alpes', détenteur actuel du musée, précise le communiqué.

Les nouveaux propriétaires et exploitants assurent dans leur communiqué vouloir investir dans le musée et 'développer mondialement' Chaplin's World.

Il est encore précisé que 'l'acquisition projetée conduira Museum Studio à reprendre les droits d'exploitation et droits associés, tandis que les composantes d'infrastructures immobilières seront a priori acquises par l'actionnaire de contrôle de Compagnie Chargeurs Invest'. Celles-ci seront 'mises à disposition de l'exploitation dans le cadre d'une relation contractuelle de marché qui sera soumise au régime des conventions réglementées'.

Inauguré en 2016

Cette opération reste soumise à la finalisation des discussions en cours entre les différentes parties prenantes et, le cas échéant, aux autorisations et agréments préalables ainsi qu'à certaines conditions suspensives usuelles, relève encore le communiqué.

Inauguré en 2016 au Manoir du Ban à Corsier-sur-Vevey, là même où Charlie Chaplin a vécu pendant 25 ans, Chaplin's World propose une expérience immersive sur plus de 4000 m2 d'exposition. Il comprend notamment un studio de cinéma, des décors minutieusement reconstitués, des dizaines de personnages de cire, des archives inédites, ainsi qu'un parc de cinq hectares.

Chaplin's World a déjà accueilli en près de dix ans plus d'un million et demi de visiteurs issus de 70 pays. Il a reçu plusieurs distinctions internationales, dont celle de Meilleur Musée d'Europe en 2018.

/ATS