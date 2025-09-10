Le Musée de Chaplin à Corsier-sur-Vevey (VD) va être racheté

Le musée Chaplin's World à Corsier-sur-Vevey (VD) va être racheté par un grand groupe français ...
Le Musée de Chaplin à Corsier-sur-Vevey (VD) va être racheté

Le Musée de Chaplin à Corsier-sur-Vevey (VD) va être racheté

Photo: Keystone/LAURENT GILLIERON

Le musée Chaplin's World à Corsier-sur-Vevey (VD) va être racheté par un grand groupe français. Museum Studio, entité du groupe Compagnie Chargeurs Invest, et le Groupe Fribourg ont annoncé mercredi le projet d'acquisition dans un communiqué.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le Musée de Chaplin à Corsier-sur-Vevey (VD) va être racheté

Le Musée de Chaplin à Corsier-sur-Vevey (VD) va être racheté

Culture    Actualisé le 10.09.2025 - 13:29

MIR: une exposition invite à ouvrir les yeux sur la bombe atomique

MIR: une exposition invite à ouvrir les yeux sur la bombe atomique

Culture    Actualisé le 09.09.2025 - 14:15

Le prince Harry sur la tombe de sa grand-mère à Windsor

Le prince Harry sur la tombe de sa grand-mère à Windsor

Culture    Actualisé le 08.09.2025 - 19:29

Dernier adieu à Giorgio Armani dans l'intimité

Dernier adieu à Giorgio Armani dans l'intimité

Culture    Actualisé le 08.09.2025 - 17:21

Articles les plus lus

Militants propalestiniens arrêtés: un nouveau Banksy

Militants propalestiniens arrêtés: un nouveau Banksy

Culture    Actualisé le 08.09.2025 - 15:55

Dernier adieu à Giorgio Armani dans l'intimité

Dernier adieu à Giorgio Armani dans l'intimité

Culture    Actualisé le 08.09.2025 - 17:21

Le prince Harry sur la tombe de sa grand-mère à Windsor

Le prince Harry sur la tombe de sa grand-mère à Windsor

Culture    Actualisé le 08.09.2025 - 19:29

MIR: une exposition invite à ouvrir les yeux sur la bombe atomique

MIR: une exposition invite à ouvrir les yeux sur la bombe atomique

Culture    Actualisé le 09.09.2025 - 14:15

Ariana Grande sacrée aux MTV Video Music Awards

Ariana Grande sacrée aux MTV Video Music Awards

Culture    Actualisé le 08.09.2025 - 06:17

Militants propalestiniens arrêtés: un nouveau Banksy

Militants propalestiniens arrêtés: un nouveau Banksy

Culture    Actualisé le 08.09.2025 - 15:55

Dernier adieu à Giorgio Armani dans l'intimité

Dernier adieu à Giorgio Armani dans l'intimité

Culture    Actualisé le 08.09.2025 - 17:21

Le prince Harry sur la tombe de sa grand-mère à Windsor

Le prince Harry sur la tombe de sa grand-mère à Windsor

Culture    Actualisé le 08.09.2025 - 19:29

Sion: la Schubertiade a confirmé sa capacité à réunir les mélomanes

Sion: la Schubertiade a confirmé sa capacité à réunir les mélomanes

Culture    Actualisé le 07.09.2025 - 18:03

A nouveau 160'000 visiteurs à la Braderie de La Chaux-de-Fonds (NE)

A nouveau 160'000 visiteurs à la Braderie de La Chaux-de-Fonds (NE)

Culture    Actualisé le 07.09.2025 - 19:43

Ariana Grande sacrée aux MTV Video Music Awards

Ariana Grande sacrée aux MTV Video Music Awards

Culture    Actualisé le 08.09.2025 - 06:17

Militants propalestiniens arrêtés: un nouveau Banksy

Militants propalestiniens arrêtés: un nouveau Banksy

Culture    Actualisé le 08.09.2025 - 15:55