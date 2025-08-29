Le Musée national commémore la catastrophe de Mattmark (VS)

Il y a 60 ans jour pour jour, le 30 août 1965, 88 personnes ont perdu la vie sur le chantier du barrage de Mattmark, dans la vallée de Saas (VS). Ce fut l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire de la construction en Suisse.

A l'occasion du 60e anniversaire de ce drame, le Musée national à Zurich présente l'installation vidéo 'Wasserkraft und Widerstand' (énergie hydraulique et résistance).

Trois voix s'y expriment sur l'accident: Vreni Zengaffinen, témoin de l'époque, raconte la mort de son père et de son oncle; Armando Lovatel, saisonnier, parle de son travail sur le chantier et Thomas Burgener évoque le procès et le souvenir de la catastrophe.

Blatten

L'effondrement du glacier de Birch au-dessus de Blatten (VS) le 28 mai dernier rappelle à quel point les montagnes peuvent être puissantes et dangereuses et à quel point une surveillance professionnelle des masses rocheuses est indispensable, écrit le Musée national.

La catastrophe de Mattmark montre ce qui peut arriver lorsqu'il n'y a pas de surveillance et que les avertissements sont ignorés. Le barrage de Mattmark à Saas-Allmagell était en construction depuis 1960. A certains moments, jusqu'à 1400 personnes, principalement des ouvriers italiens, travaillaient sur le chantier.

Les conditions de travail étaient difficiles, le contrat prévoyait 59 heures par semaine, y compris les dimanches et jours fériés. Les logements, les bureaux et les ateliers étaient situés à proximité du chantier, en contrebas du glacier d'Allalin.

Pas de responsable

Le 30 août 1965, peu avant la fin du service, un morceau du glacier s'est détaché. Une avalanche de glace et de débris s'est abattue sur les baraques, les ateliers et la cantine. Le bilan est très lourd: 88 personnes ont perdu la vie, dont 56 Italiens et 22 Suisses.

L'enquête judiciaire sur l'accident a duré des années, mais malgré les avertissements antérieurs et l'indignation générale, personne n'a été tenu pour responsable de l'accident en 1972.

Une cérémonie du souvenir est prévue samedi sur place, au barrage de Mattmark à Saas-Almagell, conduite par l'évêque de Sion Jean-Marie Lovey et l'évêque de Belluno-Feltre (I) Renato Marangoni. Des discours de représentants suisses et italiens sont prévus, ainsi que le dépôt d'une gerbe et la pose d'une plaque commémorative.

