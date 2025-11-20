Le Musée romain de Lausanne-Vidy a été cambriolé. Deux individus ont pénétré mardi dans le bâtiment peu avant sa fermeture et ont emporté plusieurs dizaines de pièces d'or à valeur archéologique après avoir immobilisé le gardien. Les auteurs sont toujours en fuite.

'A ce stade, un inventaire est en cours afin de déterminer le nombre exact de pièces dérobées et d'identifier d'éventuels autres biens manquants. S'agissant d’objets à valeur archéologique, le montant du préjudice n’est pour l’heure pas établi', a indiqué jeudi la police municipale lausannoise. Le musée a été fermé mercredi pour les besoins de l’enquête et a réouvert jeudi.

Selon les premiers éléments de l’enquête, juste avant la fermeture de l’établissement prévue à 18h00 et à un moment où les derniers visiteurs avaient quitté les lieux, deux individus ont agressé et immobilisé le gardien. Ils ont ensuite fracturé une vitrine sécurisée et se sont emparés de plusieurs pièces d'or qui y étaient exposées, relate la police.

