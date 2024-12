Le National adopte la stratégie de coopération internationale

Le National a accepté lundi la stratégie de coopération internationale pour la période 2025-2028. Le Conseil fédéral demande 11,27 milliards. Le National a refusé de lever le frein aux dépenses pour 9,7 milliards.

Le Conseil des Etats a approuvé en septembre les 11,27 milliards. Au National, l'UDC ne voulait d'abord pas entrer en matière. Tous les autres partis et le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis ont soutenu la nécessité d'une telle stratégie: celle-ci est pour la Suisse un 'rouage important' de sa politique extérieure, une 'carte de visite', et elle fait partie de son 'ADN' et de sa 'tradition humanitaire'. Il est aussi question de la 'réputation de la Suisse'.

La majeure partie de l'enveloppe est prévue pour la coopération au développement et l'aide humanitaire, avec 9,7 milliards pour les projets de la Direction du développement et de la coopération (DDC). Les députés ont refusé de lever le frein aux dépenses, par 99 voix contre 89 et 5 abstentions. La majorité qualifiée de 101 voix était requise.

Le National a en revanche accepté les autres montants. Pour la coopération économique au développement, qui est du ressort du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco), 1,4 milliard est prévu. Enfin, un montant de 232,6 millions est destiné au financement de mesures de promotion de la paix et de renforcement des droits humains.

Le dossier repart au Conseil des Etats.

