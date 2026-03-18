Le National en voie de décourager les visites aux urgences

Les patients se rendant aux urgences sans délégation médicale doivent être taxés. Le National ...
Le National en voie de décourager les visites aux urgences

Le National veut décourager les visites aux urgences

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Les patients se rendant aux urgences sans délégation médicale doivent être taxés. Le National a adopté mercredi, par 96 voix contre 91 et 3 abstentions, un projet parlementaire en ce sens, contre l'avis du Conseil fédéral. Le dossier part au Conseil des Etats.

/ATS
 

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