Le National entre en matière sur l'accord avec le Mercosur

Le Conseil national a accepté mercredi par 162 voix contre 23 d'entrer en matière sur l'accord ...
Le National entre en matière sur l'accord avec le Mercosur

Le National entre en matière sur l'accord avec le Mercosur

Photo: KEYSTONE/EPA EFE/MATIAS MARTIN CAMPAYA

Le Conseil national a accepté mercredi par 162 voix contre 23 d'entrer en matière sur l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Le débat se poursuit sur différentes mesures en faveur des paysans suisses ou de la protection du climat et des droits humains.

Cet accord constitue 'une nouvelle opportunité de diversifier les relations économiques de la Suisse', a souligné Laurent Wehrli (PLR/VD) pour la commission. C'est particulièrement bienvenu dans le contexte actuel de tensions. Le résultat des négociations est 'excellent et globalement très favorable pour notre pays', a renchéri le président de la Confédération Guy Parmelin.

L'accord conclu l'an dernier entre l'AELE, dont la Suisse fait partie, et le bloc sud-américain du Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay) doit notamment permettre des économies de plus de 150 millions de francs par année en droits de douane.

Les Vert-e-s demandaient de rejeter cet accord. Pour Rudi Berli (Vert-e-s/GE), 'il faut avoir le courage de dire non. Un autre système est possible'. Selon lui, ce texte est mauvais pour l'environnement, les droits humains et les populations indigènes. Ainsi que pour les paysans suisses.

/ATS
 

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