Le National rallonge à son tour le budget de l'armée de 70 millions

Le National s'est montré plus généreux que prévu en rallongeant non pas de 50 mais de 70 millions de francs le budget pour l'armement. Il suit ainsi le Conseil des Etats. L'enveloppe totale s'élève à 2,78 milliards.

Le Conseil national a suivi la proposition du député Reto Nause (C/BE), de s'aligner sur la volonté du Conseil des Etats. Il a en revanche refusé de suivre la gauche qui voulait interrompre le financement des avions de combat F-35 et des munitions données aux sociétés de tirs.

Les députés sont par contre unanimes sur la cybersécurité: il faut investir davantage dans ce domaine clé. Ils ont, tout comme les Etats, voté pour une rallonge de 10 millions, faisant passer le budget pour la cybersécurité à 26 millions.

Pas moins d'1,8 million a aussi été ajouté à l'enveloppe dédiée à l'Office fédéral de la police (Fedpol), actuellement sous pression. Le fonds doit permettre d'engager dix enquêteurs supplémentaires. Seule l'UDC était contre.

Transfert de l'aide aux Ukrainiens

Le National a également accepté d'entamer le transfert du fonds extraordinaire dédié à l'aide aux Ukrainiens dans le budget ordinaire. Pas moins de 130 millions ont été déplacés sur ce compte.

Une coupe de 130 millions a été dans la foulée effectuée dans le budget de l'aide sociale aux requérants d'asile et réfugiés. La gauche ne voulait pas de ce transfert comptable. L'UDC souhaitait elle tailler encore davantage dans le domaine de l'asile. Elle n'a pas été suivie.

Les députés avaient jeudi dernier déjà, à l'instar du Conseil des Etats, coupé dans le budget pour le personnel de l'administration fédérale. Les débats se poursuivent.

