Le National se décide sur les conditions de travail des infirmiers

Le Conseil national se positionne mardi sur les conditions de travail des infirmières et infirmiers. Il risque de revoir à la baisse la réforme du gouvernement conçue pour limiter les départs dans ce secteur en crise.

Le Conseil fédéral a pensé une série de mesures afin de renforcer l'attractivité de la profession et garantir la qualité des soins. De plus en plus d'infirmiers quittent le métier en raison des conditions de travail toujours plus dures.

Plusieurs dizaines de milliers de postes sont actuellement vacants alors que le besoin en personnel soignant va augmenter ces prochaines années. Il sera de 14% dans les hôpitaux et de 26% dans les EMS, selon la Confédération.

Le gouvernement propose par exemple de réduire la durée maximale du travail hebdomadaire, actuellement de 50 heures, à 45 heures. Et les heures supplémentaires ainsi que le travail effectué le dimanche et lors des jours fériés doivent être compensés financièrement à hauteur de 50% du salaire.

Quelques concessions

Le National risque de serrer la vis sur ces allègements. Ils ont été refusés en commission. La gauche, soutenue par le PVL, va monter au créneau pour défendre les droits des travailleurs.

Mais elle pourrait faire face à un mur. Le camp bourgeois est plutôt réticent à octroyer trop de faveurs au secteur infirmier. Les propositions du Conseil fédéral constituent à ses yeux une ingérence trop importante dans les relations de travail et engendrent des coûts excessifs.

D'autres mesures devraient toutefois passer la rampe. La majorité des députés se sont montrés en commission plus généreux que le gouvernement sur deux points.

Le travail hors plan doit être compensé si les employés sont informés moins de quatre semaines à l'avance, au lieu de deux. Et les pauses doivent être comptées comme du travail rémunéré même lorsque les employés ne sont pas tenus de rester à leur place de travail.

Inconnue sur les coûts

L'UDC est totalement opposée. Elle veut renvoyer le projet au gouvernement. La hausse des primes maladie que la réforme engendrera doit être compensée par une réduction du catalogue de prestations dans l'assurance obligatoire, selon le parti agrarien.

C'est bien là le noeud de la réforme: comment compenser les coûts alors que la population peine déjà à payer ses primes? Le Conseil fédéral ne prévoit pas de débloquer un fonds. Les coûts supplémentaires doivent être supportés par les assurés, les cantons et les communes.

La gauche propose de séparer ces coûts de l'assurance-maladie, l'assurance-invalidité et celles accidents et militaire afin de soulager la pression sur les primes. Les cantons et les assureurs devraient prendre en charge les frais supplémentaires.

Les gouvernements cantonaux ont critiqué le flou qui entoure les coûts supplémentaires lors de la consultation. Ils sont sinon sur le principe pour l'amélioration des conditions de travail. Les assureurs rejettent eux toutes les mesures du Conseil fédéral.

/ATS