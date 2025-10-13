Le Nobel d'économie décerné à un trio

Le prix Nobel d'économie a été décerné lundi à l'Américano-Israélien Joel Mokyr, au Français ...
Le Nobel d'économie décerné à un trio

Le Nobel d'économie décerné à un trio

Le prix Nobel d'économie a été décerné lundi à l'Américano-Israélien Joel Mokyr, au Français Philippe Aghion et au Canadien Peter Howitt pour leurs travaux sur l'impact des nouvelles technologies sur la croissance économique.

