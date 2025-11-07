Le Nord Vaudois publie son premier numéro

Le paysage médiatique romand compte un nouveau titre: Le Nord Vaudois. L'hebdomadaire, né après la faillite du quotidien La Région, a dévoilé vendredi son premier numéro en présence d'une centaine d'invités au Grand-Hôtel des Bains à Yverdon.

Lui-même Yverdonnois, le conseiller d'Etat Vassilis Venizelos a souhaité 'longue vie' au titre, dans lequel il a dit espérer trouver des informations 'sans fard, ancrées dans le terrain, variées à l'image de la région.'

Le syndic Pierre Dessemontet s'est, lui aussi, réjoui de l'arrivée d'un journal qui comble 'le vide béant' laissé après la disparition de La Région en juillet dernier.

Pour Sébastien Hersant, patron du groupe ESH Médias auquel appartient le nouveau titre, Le Nord Vaudois aura à coeur de 'faire vivre et rayonner une région', qui regroupe plus de 70 communes et un bassin de population de 100'000 personnes.

Hebdomadaire

Le titre sera distribué tous les vendredis aux abonnés et en version tout-ménage une fois par mois, avec un tirage de 50'000 exemplaires.

Hors tout-ménage, le tirage dépendra des abonnés. Sans en dévoiler le nombre actuel, le rédacteur en chef Jean-Philippe Pressl-Wenger indique que les objectifs fixés pour la fin de l'année ont d'ores et déjà été dépassés. 'Nous partons sur une bonne base', se réjouit-il, interrogé par Keystone-ATS.

Déjà à la tête de La Région, il dirige une rédaction composée de deux journalistes et plusieurs pigistes (textes et photos), dont la plupart travaillaient aussi pour l'ancien quotidien. L'équipe est complétée par deux commerciaux.

La Nord Vaudois comprend deux cahiers. Le premier est consacré à l'actualité régionale sous toutes ses facettes, le deuxième au sport et à divers services à la population. Son objectif est d'accompagner les lecteurs tout au long de la semaine: 'Nous voulons un journal qui reste sur la table du salon', illustre Jean-Philippe Pressl-Wenger.

Collaborations

Pour son lancement, Le Nord Vaudois fait 40 pages, une longueur qui sera toutefois réduite par la suite. Entre meurtre à Sainte-Croix, élections communales à Yverdon, festival de court-métrage, régulation du loup ou encore marché aux truffes, ce premier numéro aborde tous types de sujets.

Les lecteurs peuvent aussi y retrouver deux interviews: celle du duo de chanteuses Marzella avant son dernier concert en commun à l'Amalgame, et celle d'Adrian Ursea, entraîneur d'Yverdon Sport avant le match contre Neuchâtel Xamax.

En main d'ESH Médias, Le Nord Vaudois reprend la maquette des autres principaux titres du groupe, à savoir Le Nouvelliste, ArcInfo ou La Côte. Des collaborations et partages d'articles entre ces journaux sont aussi prévus.

/ATS