Le PKK affirme retirer ses forces de la Turquie vers l'Irak

Le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) a annoncé dimanche qu'il retirait toutes ses forces ...
Photo: KEYSTONE/AP/METIN YOKSU

Le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) a annoncé dimanche qu'il retirait toutes ses forces de Turquie vers le nord de l'Irak, pressant aussi Ankara de prendre 'sans délai' des mesures juridiques pour sauver le processus de paix entamé il y a un an.

La Turquie a salué cette annonce, y voyant des 'résultats concrets' des efforts visant à mettre fin à un conflit de quatre décennies.

'Nous mettons en oeuvre le retrait de toutes nos forces à l'intérieur de la Turquie', a déclaré le PKK dans une déclaration lue lors d'une cérémonie dans le nord de l'Irak, selon un journaliste de l'AFP sur place.

Le mouvement kurde a simultanément diffusé une photo montrant selon lui 25 combattants, dont huit femmes, se trouvant désormais dans le nord de l'Irak après avoir quitté la Turquie. Il n'y avait pas de confirmation dimanche du nombre de combattants impliqués dans ce retrait, mais des observateurs l'estiment à 200 ou 300.

