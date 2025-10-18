Le PLR dit très nettement oui aux accords avec l'UE

Les délégués du PLR réunis samedi à Berne ont nettement apporté leur soutien aux accords avec ...
Le PLR dit très nettement oui aux accords avec l'UE

Le PLR dit très nettement oui aux accords avec l'UE

Photo: Alerte Info

Les délégués du PLR réunis samedi à Berne ont nettement apporté leur soutien aux accords avec l'UE négociés par le Conseil fédéral: 330 membres ont dit oui, contre 104 non, au terme d'un débat.

/ATS
 

