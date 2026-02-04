Le PLR fribourgeois lance ses deux ministres sortants pour novembre

Le PLR fribourgeois veut maintenir ses deux sièges au Conseil d’Etat lors des élections cantonales de novembre. Son assemblée cantonale extraordinaire a désigné les deux ministres sortants Didier Castella et Romain Collaud pour concrétiser l'objectif.

Les libéraux-radicaux du canton de Fribourg ont affiché une ambition 'claire' lors de la réunion tenue mercredi soir à Ueberstorf, en Singine. Ils veulent garder leurs deux sièges au sein de l’exécutif, en misant 'sur l’expérience, la compétence et la stabilité' amenées par les deux conseillers d'Etat sortants Didier Castella et Romain Collaud.

Ces derniers sont 'solidement ancrés dans leurs fonctions', a estimé le parti cantonal en les présentant. Ils devraient donc figurer sur une liste d'Entente de centre-droit, avec deux membres du Centre et un de l'UDC, une alliance qui avait fait ses preuves en 2021 en propulsant cinq candidats bourgeois au Conseil d'Etat.

Continuité et efficacité

Sans surprise, le PLR fribourgeois a fait le choix de la continuité et de l’efficacité, 'dans un contexte politique et économique exigeant'. Avec ses candidats, il pourra compter sur des élus qui ont fait leurs preuves, disposant d’une 'connaissance approfondie des dossiers', à même d'assurer stabilité et capacité d'action.

Conseiller d’Etat depuis 2018, Didier Castella, qui fêtera bientôt ses 56 ans, dirige la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF) depuis lors. Le Gruérien s’est distingué 'par sa capacité de gouvernance, son sens du dialogue et son pragmatisme', a souligné le PLR fribourgeois.

Le parti relève que Didier Castella dispose d'une 'solide formation scientifique et d’une longue expérience politique'. De plus, il a porté des réformes 'structurantes' et contribué au 'développement stratégique du canton, notamment dans l’agroalimentaire, les transports publics et les institutions communales'.

Dernier mot aux électeurs

Entré au Conseil d’Etat en 2022, lors des précédentes élections, Romain Collaud, 41 ans, est à la tête de la Direction de la sécurité, de la justice et du sport (DSJS). Le Broyard a été décrit devant l'assemblée comme s'étant 'rapidement imposé par sa maîtrise des dossiers, son sens des responsabilités et sa capacité à décider'.

L'action de Romain Collaud, plus jeune des sept membres du collège gouvernemental actuel, est marquée 'par une politique efficace, orientée vers les solutions, tant dans le domaine de la sécurité que dans celui des institutions judiciaires et du sport'. Le dernier mot reviendra aux électeurs fribourgeois les 8 et 29 novembre.

