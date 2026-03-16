Le Pakistan dit avoir touché des cibles « terroristes » à Kaboul

Le Pakistan a affirmé lundi avoir mené des frappes de précision contre des 'installations militaires et des infrastructures de soutien aux terroristes' à Kaboul. Il a démenti les affirmations de l'Afghanistan qui l'accuse d'avoir tué des civils.

Le ministère de l'Information à Islamabad a précisé que l'armée pakistanaise avait ciblé des sites dans la capitale afghane et dans la province orientale de Nangarhar, qui jouxte le Pakistan. Les accusations des autorités talibanes concernant des victimes civiles à Kaboul relèvent d'une 'mauvaise information', selon lui.

Le gouvernement afghan a de son côté accusé 'le régime pakistanais (d'avoir) une nouvelle fois violé l'espace aérien afghan, visant un centre de traitement contre les addictions à Kaboul, tuant et blessant de nombreux civils, pour la plupart des toxicomanes suivant un traitement', a déclaré sur X son porte-parole Zabihullah Mujahid.

'Nous condamnons ce crime et le qualifions d'acte inhumain violant tous les principes', a-t-il ajouté.

/ATS