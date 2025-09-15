Le Parlement ne veut pas d'une plainte collective en Suisse

La Suisse n’introduira pas les actions en justice collectives. Après le National, le Conseil ...
Le Parlement ne veut pas d'une plainte collective en Suisse

Le Parlement ne veut pas d'une plainte collective en Suisse

Photo: Keystone/MARTIAL TREZZINI

La Suisse n’introduira pas les actions en justice collectives. Après le National, le Conseil des Etats a refusé lundi, par 30 voix contre 13, d'entrer en matière sur un projet en ce sens. La majorité bourgeoise craint des dommages pour l'économie suisse.

/ATS
 

