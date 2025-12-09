Le Parlement ne veut pas de la ligne Bâle-Malmö

Après le Conseil des Etats, le National a dit non mardi à la ligne reliant la Suisse à Malmö en Suède. Dans le cadre du budget 2026, il a coupé la manne de 10 millions de francs nécessaire à la mise en service du train de nuit prévue le printemps prochain.

Le vote a été très serré: 99 voix contre 92 et deux abstentions.

Il est 'inacceptable que le contribuable finance via ses impôts une ligne de loisir', a déclaré Yvan Pahud (UDC/VD). Alex Farinelli (PLR/TI) avait aussi déclaré lundi soir que le train de nuit n'était ni exigé par la loi, ni une priorité. 'Il s'agit d'un acte symbolique coûteux plutôt qu'un projet stratégique réellement efficace', avait-il dit.

La gauche, le PVL et le Centre ont eux rappelé que le Parlement a accepté l'année dernière, dans le cadre de la loi sur le CO2, d'encourager le transport de nuit. 'Je trouve spécial de revenir sur cet acquis', a déclaré Simon Stadler (Centre/UR). Sans succès. Les débats se poursuivent.

/ATS