Le Salon du livre a attiré 60'000 curieux sur cinq jours à Genève

Le Salon du livre de Genève, qui a fermé ses portes dimanche, a attiré 60'000 visiteurs en cinq jours. Pour les organisateurs, le public 'a confirmé son attachement' à cette manifestation qui a organisé plus de 300 événements depuis mercredi.

Ce succès 'confirme que le salon est bien plus qu'un événement littéraire: c'est un rendez-vous culturel majeur, un espace de dialogue, d'éveil et de découverte, en phase avec son époque tout en restant fidèle à l'esprit qui l'anime depuis ses débuts', souligne sa directrice, Natacha Bayard, citée dans un communiqué.

L'édition 2025 a donné carte blanche à un trio d'invités d'honneur: la journaliste et autrice franco-suisse Maïtena Biraben, l'écrivain français Jérôme Ferrari, prix Goncourt 2012 pour son 'Sermon sur la chute de Rome', et l'écrivain franco-belge Eric-Emmanuel Schmitt.

Leur présence 'a contribué à la richesse des échanges, en offrant des perspectives variées sur la littérature, le monde et notre époque', estiment les organisateurs.

Comprendre le monde

Au total, plus de 600 plumes de la sphère francophone ont fait le déplacement de Suisse, de France, du Québec, de Belgique et de plusieurs pays africains. De nombreuses rencontres ont fait scène comble.

Parmi les nouveautés de cette édition, la scène 'la fenêtre sur le monde' a permis des échanges nourris sur les conflits contemporains, la liberté d'expression ou encore les bouleversements géopolitiques. Ces rendez-vous ont confirmé une soif de compréhension de la part des publics dans un contexte mondial troublé, selon le communiqué.

La présence des médias a renforcé cette dynamique d'ouverture, tout comme celle d'auteurs africains, reflet de la relation profonde qu'entretient le salon avec les littératures d'Afrique.

Plusieurs prix

Plusieurs prix ont été décernés durant le Salon. L'autrice d'origine ivoirienne Véronique Tadjo a notamment remporté vendredi le prix Kourouma pour son roman 'Je remercie la nuit'. Une oeuvre qui dresse 'un portrait poignant' de la jeunesse africaine, de sa vivacité, ses luttes, ses déceptions et ses promesses d'avenir. Le jury a notamment été sensible à la dimension panafricaine du roman et à son ancrage sur le continent, selon les organisateurs du prix.

Dans les genres de l'imaginaire (science-fiction, fantastique, fantasy), le Prix SFFF Suisse a récompensé Sara Schneider pour son roman 'Places d'Ames'. Le Prix Enfantaisie a été attribué à Pauline Pinson et Magali Le Huche pour leur album 'Poisson-Fesse' ainsi qu'à Hannah Gold pour son roman 'Rio et la baleine perdue'.

/ATS