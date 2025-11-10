Le Sénat américain approuve la fin de la paralysie budgétaire

Le Sénat américain a adopté lundi un texte visant à mettre fin à la paralysie budgétaire, grâce à l'appui d'une poignée de sénateurs démocrates. Le texte se retrouve désormais à la chambre des représentants, qui doit l'approuver à son tour plus tard dans la semaine.

Le texte a été approuvé à 60 voix pour et 40 contre, à la suite d'un accord conclu entre le parti républicain et des sénateurs de l'opposition, qui a provoqué la colère dans le camp démocrate.

La paralysie budgétaire bloque une partie des services publics américains depuis une durée record de 40 jours.

/ATS