Le Sénat américain approuve la fin de la paralysie budgétaire

Le Sénat américain a adopté lundi un texte visant à mettre fin à la paralysie budgétaire, grâce ...
Le Sénat américain approuve la fin de la paralysie budgétaire

Le Sénat américain approuve la fin de la paralysie budgétaire

Photo: KEYSTONE/AP/J. Scott Applewhite

Le Sénat américain a adopté lundi un texte visant à mettre fin à la paralysie budgétaire, grâce à l'appui d'une poignée de sénateurs démocrates. Le texte se retrouve désormais à la chambre des représentants, qui doit l'approuver à son tour plus tard dans la semaine.

Le texte a été approuvé à 60 voix pour et 40 contre, à la suite d'un accord conclu entre le parti républicain et des sénateurs de l'opposition, qui a provoqué la colère dans le camp démocrate.

La paralysie budgétaire bloque une partie des services publics américains depuis une durée record de 40 jours.

/ATS
 

Actualités suivantes

Trump instaure une « semaine de l'anti-communisme »

Trump instaure une « semaine de l'anti-communisme »

Monde    Actualisé le 10.11.2025 - 21:49

COP30: Lula dénonce les « négationnistes » du climat

COP30: Lula dénonce les « négationnistes » du climat

Monde    Actualisé le 10.11.2025 - 22:35

Enquête à la Garde suisse après une accusation d'antisémitisme

Enquête à la Garde suisse après une accusation d'antisémitisme

Monde    Actualisé le 10.11.2025 - 16:05

Donald Trump gracie Rudy Giuliani et 76 autres personnes

Donald Trump gracie Rudy Giuliani et 76 autres personnes

Monde    Actualisé le 10.11.2025 - 12:27

Articles les plus lus

Donald Trump gracie Rudy Giuliani et 76 autres personnes

Donald Trump gracie Rudy Giuliani et 76 autres personnes

Monde    Actualisé le 10.11.2025 - 12:27

Enquête à la Garde suisse après une accusation d'antisémitisme

Enquête à la Garde suisse après une accusation d'antisémitisme

Monde    Actualisé le 10.11.2025 - 16:05

Audience de demande de mise en liberté de Nicolas Sarkozy

Audience de demande de mise en liberté de Nicolas Sarkozy

Monde    Actualisé le 10.11.2025 - 18:31

COP30: Lula dénonce les « négationnistes » du climat

COP30: Lula dénonce les « négationnistes » du climat

Monde    Actualisé le 10.11.2025 - 22:35

Accord provisoire au Sénat américain pour mettre fin au shutdown

Accord provisoire au Sénat américain pour mettre fin au shutdown

Monde    Actualisé le 10.11.2025 - 09:33

Donald Trump gracie Rudy Giuliani et 76 autres personnes

Donald Trump gracie Rudy Giuliani et 76 autres personnes

Monde    Actualisé le 10.11.2025 - 12:27

Enquête à la Garde suisse après une accusation d'antisémitisme

Enquête à la Garde suisse après une accusation d'antisémitisme

Monde    Actualisé le 10.11.2025 - 16:05

Audience de demande de mise en liberté de Nicolas Sarkozy

Audience de demande de mise en liberté de Nicolas Sarkozy

Monde    Actualisé le 10.11.2025 - 18:31